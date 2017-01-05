اول مرسوم للرئيس الاسد في العام الجديد.. ماذا تضمن؟

الرئيس الأسد يصدر الـ قانون رقم 1 للعام 2017، القاضي باعتبار العسكري المصاب الذي يتوفى بعد إقرار إصابته، شهيداً.. والقانون رقم 3 الذي حدّد قيمة الكفالة لمنح موافقة سفر للمكلف بـ 50 ألف ليرة سورية.

الـ قانون رقم 1 للعام 2017 الذي أصدره الرئيس الأسد اليوم، قضى باعتبار العسكري المصاب الذي يتوفى بعد إقرار إصابته من قبل المجالس واللجان الطبية المختصّة، شهيداً، وذلك بعد ثبوت أن إصابته -التي أدت للوفاة- كانت بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عناصر معادية أو عصابات إرهابية..

ويُمنح ذوو الشهداء وفقاً لأحكام هذا القانون الفرق بين حقوق العسكري كمصاب وحقوقه كـ شهيد.. كما شمل القانون رقم 3 الذي أصدره سيادته أيضاً إجراء بعض التعديلات على مادتين من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 (المتضمن قانون خدمة العلم)، والمتعلقتان بموافقات السفر للمكلفين والكفالة وإعفاءاتها.. كان أبرزها تحديد قيمة الكفالة بـ 50 ألف، يجوز تعديلها بقرار من القائد العام..

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