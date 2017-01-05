مصدر امني: تركيا تتعاون مع النصرة لافشال الهدنة

علق مصدر أمني رفيع في غرفة عمليات قوات حلفاء سوريا تعليقاً على ما يجري في كواليس العلاقة بين الأتراك و جبهة النصرة وما يجري الترتيب له في سوريا وإدلب خاصة والسعي لترتيب الأوراق لمحادثات الآستانة.

حيث قال المصدر ان جبهة النصرة تتحضر لتنفيذ عدة هجمات في سعي منها لتقويض اتفاق الهدنة، والمعلومات تشير الى أن ذلك يتم بإيعاز تركي . واكد المصدر ان تركيا طلبت من المسلحين تنفيذ هجمات متنوعة في أماكن مختلفة للضغط على روسيا والهدف هو الحصول على تنازلات من الروس في الآستانة.

وتابع المصدر كلامه فقال ان الهدف التركي من تشجيع المسلحين على الأعمال العدائية ضد الدولة السورية هو الضغط على الروسي للقبول بتحييد “جبهة النصرة” وشمولها في اتفاق الهدنة، وبين ان المعلومات المؤكدة تشير الى تواجد ضباط أتراك كبار في غرب حلب وفِي إدلب وتنسيق عالي المستوى مع قيادات “النصرة” وتعاون مرتقب بين داعش و”النصرة” في سوريا .

وختم المصدر كلامه فقال ان الحلفاء في سوريا ملتزمون وقف إطلاق النار وملتزمون بما تقرره الدولة السورية، وننظر بقلق الى التطورات الأمنية في الكواليس .

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

