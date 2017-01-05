اليوم السادس لوقف الاعمال القتالية.. تفجير مفخخة في جبلة السورية!

مع دخول اتفاق وقف اطلاق النار يومه السادس وقع تفجير ارهابي استهدف مدينة جبلة السورية حيث قضى عشرات الشهداء والجرحى فيما لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن التفجير الارهابي بعد.

يذكر ان مصدر امني رفيع في غرفة عمليات قوات حلفاء سورية قد صرح في وقت سابق من اليوم ان جبهة النصرة تتحضر لتنفيذ عدة هجمات في سعي منها لتقويض اتفاق الهدنة، والمعلومات تشير الى أن ذلك يتم بإيعاز تركي .

وتابع الجيش السوري عملياته العسكرية ضد تنظيمي داعش والنصرة حيث تجري المعركة الاكبر في وادي بردى.

قصف مدفعي وجهه الجيش السوري نحو مواقع المسلحين في بسيمة بالتزامن مع عدة طلعات لسلاح الجو المروحي استهدفت جبل الهواة وبساتين الزوية بعين الفيجة والطريق الواصل بين عين الفيجة ودير مقرن بوادي بردى.

وقالت مصادر ميدانية ان الطيران المروحي في الجيش السوري جدد استهداف تجمعات المسلحين في بسيمة منطقه الحمرة، حارة النقرة ويستهدف فيها مقر للمسلحين وعين الخضرة دوار النمل ، حارة السيل وعين الفيجة الدوار التحتاني ، روس القلاع ، المحطة دير مقرن بالتزامن مع قصف صاروخي يستهدف ذات المواقع .

والى ديرالزور حيث استهدف سلاح الجو في الجيش السوري تجمعات تنظيم “دا عش” في البغيلية وحويجة كاطع ومراط والحسينية ويدمر عتاداً ويقتل أعداداً من المسلحين

وقالت مصادر عسكرية ان الجيش السوري خاض اشتباكات عنيفة مع مجموعات من تنظيم داعش على طول الساتر الشرقي لمطار دير الزور وعلى خطوط المواجهة في الجبيلية – الرشدية – الحويقة – الصناعة – الرصافة – البغيلية – شمال غرب تل بروك – الجنينة – الحسينية ما أدى إلى مقتل عدد من التنظيم وتدمير تحصينات ومراكز قيادة وعربات مدرعة.

وفي ريف حمص قضى الجيش على 5 مسلحين واصابة 6 آخرين من تنظيم داعش على جبهة قرية “شريفة” في ريف حمص الشرقي.

وفي سياق متصل افادت تنسيقيات المسلحين عن سيطرة “جيش أحرار العشائر – الجيش الحر” على سد وسجن “الزلف” قرب الحدود السورية – الأردنية في ريف السويداء الشرقي بعد اشتباكات مع تنظيم داعش.

وتجدر الإشارة إلى أن السجن هو عبارة عن مغارة قديمة في المنطقة، كان يستخدمها التنظيم كسجن مؤقت.

وقال المرصد المعارض ان “قوات سوريا الديمقراطية” سيطرت على قرية “حمارين” في ريف الرقة الغربي بعد انسحاب تنظيم داعش منها.

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