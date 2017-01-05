أول ضحايا ترامب بين قوانين أوباما

أكد مايكل بينس، نائب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أن الخطوة الأولى التي سيتخذها الصاحب الجديد للبيت الأبيض ستتمثل بإلغاء قانون “Obamacare” للرعاية الصحية.

وقال بينس، في تصريحات صحفية أدلى بها الأربعاء، 4 يناير/كانون الثاني، عقب اجتماع له مع الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب التابع للكونغرس الأمريكي: “حان الوقت للإيفاء بالوعود، والخطوة الأولى سيشكلها إبطال Obamacare”.

وأشار بينس إلى أن هذا الإجراء سيكون “الشأن الأول للرئيس” في المكتب البيضاوي، خلال اليوم الأول من عمله في منصب الرئيس، مضيفا أن من الضروري ضمان الانتقال السلس إلى نظام أفضل للرعاية الصحية بعد إلغاء قانون أوباما.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي المنتخب أن الإدارة الجديدة في واشطن بقيادة دونالد ترامب ستفي “بجميع الوعود التي تعهد بها خلال الحملة الانتخابية”.

ومن المتوقع أن يحل ترامب، الذي وصفته استطلاعات رأي متعددة، أجريت في الولايات المتحدة، بالرئيس الأقل شعبية في تاريخ البلاد، محل الرئيس الأمريكي الحالي، باراك أوباما، في 20 يناير/كانون الثاني 2017.

يذكر أن إصلاح قانون الرعاية الصحية، الذي أقره الرئيس الأمريكي الحالي، باراك أوباما، يقضي بتقديم معونات مالية لذوي الدخل المحدود لشراء التأمين الصحي، لكن القانون يلزم جميع المواطنين الأمريكيين بشراء التأمين الصحي الذي يعد الأغلى عالميا.

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