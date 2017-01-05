رسالة من العبادي إلى الأسد.. ماذا تضمنت ؟

تسلم الرئيس السوري بشار الأسد رسالة شفهية من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، نقلها مبعوثه فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني، وذلك خلال استقبال الرئيس الأسد له اليوم.

أكد فيها على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين سوريا و العراق في حربهما ضد التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها، وضرورة تعزيز هذا التعاون في الفترة المقبلة. وجرى خلال اللقاء التشديد على أن الإنجازات التي تحقّقت في كلا البلدين في مجال الحرب على الإرهاب، والتي كان آخرها دحر الإرهابيين من حلب وتقدّم القوات العراقية في الموصل، تمثّل بالتأكيد انتصاراً للشعبين الشقيقين لأن العدو واحد وهو الإرهاب وايديولوجيّته التكفيرية المدمّرة

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