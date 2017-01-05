القوات العراقية تباشر إزالة “داعش” ومخلفاته من أخطر أوكاره

أطلق الجيش العراقي ومقاتلو العشائر عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مدن لا تزال تخضع لتنظيم “داعش” قرب الحدود السورية غرب البلاد، حسبما أعلن ضابط رفيع.

وباشرت القوات برفع العبوات الناسفة التي زرعها الدواعش على طول الطريق المؤدي إلى أقضية عانة وراوة والقائم، التي تعتبر الأوكار الأخطر والأخيرة لـ”داعش” في غربي الأنبار، حسبما ذكر مصدر أمني لمراسلة “سبوتنيك” في العراق.

وأوضح المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن تنظيم “داعش” حصنَ مواقعه في هذه الأقضية بتفخيخ الطرق المؤدية لها منذ شهور تحسبا ً لانطلاق عمليات تحرير الأرض منه بتقدم القوات العراقية. ولفت المصدر، إلى مشاركة فعالة لطيران التحالف الدولي ضد الإرهاب في عمليات تحرير المناطق الغربية في الأنبار من قبضة “داعش”، بتسديد ضربات نوعية تمهد الطريق أمام القوات المتقدمة.

وتعتبر أقضية القائم وعانة وراوة، أخطر أوكار تنظيم “داعش” وهي آخر أماكن تواجده في الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غرباً.

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