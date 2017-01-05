انتهاء ازمة الغاز في دمشق خلال مدة أقصاها..؟

أوضح السيد جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحديث مطول أن السبب الرئيسي لأزمة الغاز مؤخرا حالة الطقس والبرودة الشديدة وصعوبة النقل والسبب الأهم والذي ساهم بإزدياد ازمة الغاز استغلال بعض ضعاف النفوس من تجار السوق واحتكار المادة ورفع سعرها

وذكر شعيب أنه تم ضبط هذه المخالفات ومحاسبة أصحابها وذلك من خلال دوريات مفاجئة ومكثفة بالسوق وتم اغلاق عدة مراكز توزيع معتمدة لاحتكارهم لعدد كبير من اسطوانات الغاز المنزلي ورفع سعرها الى 4500 ل. س وطمأن السيد شعيب المواطنين بزوال واتتهاء أزمة الغاز في دمشق خلال مدة أقصاها 10 أيام .

وحول عمل الوزارة بالوقت الراهن ومستقبلا قال بأنه يتركز على توزيع دوريات مكثفة والقيام بجولات مفاجئة داخل الأسواق للحد من المخالفات والتجاوزات والتعامل معها بحزم وتغريم كل مخالف من تاجر الجملة مبلغ وقدره 150 ألف ليرة و 25 ألف لبائع المفرق وقد تم اغلاق عدة محلات بعد شكاوي قدمت بحقهم والتعامل معها على الفور أيا كان صاحب المخالفة .

وردا على سؤال حول الارتفاع الكبير بأسعار الخضار والفواكه بأسواق العاصمة أوضح السيد شعيب السبب هو انعدام الانتاج الحقلي المحلي وعدم الاستيراد من الاردن وقطع الطريق من درعا باتجاه العاصمة وارتفاع اجور النقل وقلة الانتاج .

ودعا المواطنين للتوجه لمؤسسات التدخل الايجابي وانه سيتم اعادة هيكلية كاملة لمؤسسات الدولة وذلك بحسب رسوم انشائها خزن وتسويق للحوم – مؤوسسة سندس للألبسة والإستهلاكية للمواد الأساسية وتطوير العمل الإداري وفتح صالات جديدة وتم مؤخرا فتح باب الاستيراد للمواد الأولية والمواد الأساسية لتجار الجملة وتسهيل اجراءات وشروط الاستيراد ومنع احتكار باستيراد اي مادة من المواد لأيا كان مهما كانت صفته .