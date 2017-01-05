مدير المشفى الوطني في جبلة: ١٠ شهداء وعشرات الجرحى حتى الآن بسبب التفجير الإرهابي الذي ضرب المدينة اليوم

5 يناير, 2017 - 3:52 مساءً
5 يناير, 2017
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