مقتل وإصابة 12 شخصا بانفجار سيارة مفخخة شرق بغداد

أفادت مصادر محلية عراقية الخميس 5 يناير/كانون الثاني بمقتل وإصابة 12 شخصا بانفجار سيارة مفخخة شرق بغداد.

وبحسب السومرية، قال المتحدث باسم قيادة عمليات العراق العميد سعد معن إن “سيارة مفخخة من نوع أوبل كانت مركونة في منطقة العبيدي شرقي العاصمة، انفجرت اليوم، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة”.

وأضاف معن أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل القتلى إلى الطب العدلي والجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج”.

يذكر أن بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

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