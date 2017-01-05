الجيش السوري يحبط هجوما هو الأعنف على مطار دير الزور

تمكن الجيش السوري إلى جانب مقاتلي العشائر بصدّ هجوم ووصف بالعنيف قام به تنظيم “داعش” على مطار دير الزور العسكري وعدد من النقاط المتقدمة في عدد من أحياء المدينة.

حيث أفادت مصادر عسكرية أن “قوات الجيش السوري خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات من ت”نظيم داعش” الإرهابي على طول الساتر الشرقي لمطار دير الزور وعلى خطوط المواجهة في الجبيلية – الرشدية – الحويقة – الصناعة – الرصافة – البغيلية – شمال غرب تل بروك – الجنينة – الحسينية مما أدى إلى مقتل عدد من إرهابيي التنظيم وتدمير تحصينات ومراكز قيادة وعربات مدرعة.

وتجدر الإشارة إلى أن مطار دير الزور خلال الاشهر الماضية تعرض لعشرات الهجمات من قبل تنظيم داعش وجميعها باءت بالفشل حيث كانت عناصر حامية المطار على الدوام متأهبة لصد أي هجوم

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