فنان الشعب رفيق سبيعي في ذمة الله

عن عمر ناهز السادسة والثمانين رحل أبو صياح فنان الشعب كما عرفه كل السوريون الفنان السوري الكبير رفيق سبيعي

يعد الفنان رفيق سبيعي واحدا من أعمدة الفن السورية ومؤسسيه على مدى سنوات من العطاء ، حيث بدأ رحلته الفنية في مسارح دمشق ونواديها. ممثلاً ومطرباً ومنولوجست منذ بداية خمسينات القرن الماضي، حيث صنع شخصية أبو صياح أو قبضاي الحارة الشامية بزيه الدمشقي الفلكلوري الأصيل، وهي الشخصية الأكثر شهرة له، وجسد مختلف الشخصيات في أعماله ولاحقاً في السينما والدراما السورية.

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