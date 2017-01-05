شبان من أصول أفريقية يجبرون مختلا عقليا على شتم ترامب

تم القبض على 4 أشخاص من أصول إفريقية في شيكاغو للاشتباه بتعذيبهم لشاب مريض عقليا وبث ذلك على الهواء مباشرة عبر الفيسبوك.

وذكرت قناة “فوكس 32″ أن المجرمين أجبروا الشاب وبالقوة على ترديد إهانات بحق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وبحق ” المواطنين البيض” وأرغموه على شرب الماء من مقعد التواليت. وتم تصوير كل ذلك على الفيديو وبثه بشكل مباشر عبر الفيسبوك. وعبر مؤلفو الشريط عن أملهم بأن يتحول إلى فيروس الكتروني.

وبشكل إجمالي تم نشر 3 أشرطة وفيها تعرض الفتى للضرب المبرح بالأقدام والأيدي مع تشطيبه بالسكين. وتقول الشرطة إن المجرمين أطلقوا سراحه فقط بعد مرور يوم أو يومين.

وعلى هامش القضية تم توقيف شابين وفتاتين وشدد هؤلاء على أن المتضرر يدرس معهم في صف واحد وقام بكل ذلك طوعا وبرضاه الكامل.

وأشار ممثل الشرطة إلى أنه لا توجد دوافع سياسية خلف الجريمة على الرغم من طابعها العنصري والشتائم الموجهة ضد الرئيس المنتخب ترامب.

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