محافظ إزمير: المؤشرات الأولية تنبئ بتورط حزب العمال الكردستاني في التفجير

5 يناير, 2017 - 4:55 مساءً
5 يناير, 2017
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