نوايا مبيته لإستهداف الشيخ نعيم؟

جرى في الأيام الماضية تناول معلومات مغلوطة حول مناقلات ستجري في الجسم التنظيمي لحزب الله كان أبرزها في موقع نائب الأمين العام للحزب.

وكشفت مصادر عن نوايا إستهداف سياسي مبيت لنائب الأمين العام الحالي للحزب، الشيخ نعيم قاسم، من خلال شمله بهذه المعلومات المغلوطة وتقديمه لبيئة حزب الله على أنه سيستثنى من مهامه وهو ما أحدث حالة من اللغط، ومن خلفه، حزب الله كمؤسسة تنظيمية يحاول البعض إستهدافها بعد تطور دورها إلى المستوى الإقليمي في الفترة الأخيرة مع تعاظم دوره في سوريا.

وإستبعدت مصادر قريبة من حزب الله، حصول اي تعديل يذكر على هذا الموقع أو حتى بحثه” مضيفةً أن “الشيخ قاسم باقٍ في منصبه”، نافيةً “حصول مناقلات داخلية في مواقع حساسة في جسم الحزب كما تزعم بعض وسائل الإعلام.

وتربط المصادر بين ما يسرب في الإعلام من معلومات مغلوطة حول تركيبة الحزب الداخلية، والإيحاء عن قرب إنسحاب الحزب من سوريا حيث يأتيان ضمن سياق إعلامي يدفع للإنتقام من حزب الله عبر تعميم أجواء سلبية من خلال معلومات مغلوطة يجري تناقلها في جلسات عامة والإستفادة منها بتقارير إعلامية تستثمر في مشروع الإستهداف على مستو أكبر.

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