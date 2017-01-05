مصدر ميداني: السيارة التي انفجرت في جبلة مسروقة و تم ركنها من قبل الارهابي ولاذ بالفرار وما زالت قوات الأمن تبحث عليه

5 يناير, 2017 - 5:38 مساءً
5 يناير, 2017
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