مصدر ميداني:وحدة من الجيش السوري تقضي على أعداد من تنظيم “داعش” وتدمّر عدد من العربات المدرعة والآليات المزودة برشاشات في جنوب غرب تدمر بريف حمص.

5 يناير, 2017 - 6:28 مساءً
5 يناير, 2017
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