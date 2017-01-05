وزارة الدفاع الروسية: المجموعات المسلحة تخرق اتفاق وقف الأعمال القتالية 15 مرة في أرياف دمشق وحماة واللاذقية وحلب خلال الساعات الـ 24 الماضية

5 يناير, 2017 - 6:29 مساءً
5 يناير, 2017
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