جبلة.. طفل حصل على لعبته لكن فرحته بها قد قُتلت!

5 يناير, 2017 - 6:54 مساءً المصدر: خاص الحدث نيوز
جبلة.. طفل حصل على لعبته لكن فرحته بها قد قُتلت!

العديد من الصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تبين الهمجية والوحشية التي تنتمي إليها تلك الجهات المنفذة  لتفجير جبلة ظهر هذا اليوم.

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الصورة الاولى كانت للعبة صامدة وسط دمار كبير ويرجح انها لطفل قام ذووه بشرائها ليستمتع بطفولة بريئة شاء الإرهاب أن يغتال فرحته بإقتنائها

اجل هو ذاته الارهاب الذي لبث عباءة مايسمى “الثورة السورية.”

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صور اخرى تعكس اللاإنسانية التي تتخفى بعباءة من يدّعي “الثورة” لأجل حرية …ومتى كانت الحرية تبنى على جثث الأطفال وركام أحلامهم!!

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طفلة هاربة من وحشية الميليشيات المسلحة في حلب بكت كثيرا نادت أمها بلكنتها الحلبية ولم يجيبها إلا صدى صراخ يجتاح المكان   وجلّ ما قالته قبل أن تدخل في غيبوبة أنها تدعى ضياء الأحمد ووالدها سافر إلى السماء في حلب

 

الطفلان الغارقان بدمائهما إلى جانب أكثر من 40 جريح بينهم نساء لم يتم التوصل إلى من كان برفقتهما ولربما غادروا مع اكثر من 20 شهيدا إلى مكان آخر حيث لا إرهاب ولا تفجير

الطفلين متواجدين  في مشفى جبلة ينتظران احد ما يسأل عنهما. انه الارهاب الذي لا دين له.. لا يفرق بين طفل او لعبة!.

المصدر: خاص الحدث نيوز
5 يناير, 2017

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