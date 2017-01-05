انفجار في إعزاز والميليشيات المسلحة تتبادل الاتهام

انفجارتسيارة مفخخة عصر اليوم الخميس، في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي مما خلف عدداً من الجرحى والقتلى في الوقت الذي تتواصل فيه الاعتداءات المجهولة على حواجز تابعة لفصائل الميليشيات المسلحة قرب الحدود السورية – التركية

ناشطون إعلاميون عبر تنسيقيات تابعة للميليشيات المسلحة تحدثت عن تفجير سيارة مفخخة قرب كازية قبطور بالجهة الشمالية الغربية من مدينة اعزاز، كانت مركونة على الطريق الواصل بين مدينة اعزاز وبلدة قسطل جندو التابعة لمدينة عفرين، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى وأضرار مادية لحقت بمكان الانفجار».

من جهة أخرى تناقلت التنسيقيات عن قيام مجهولين يقودون دراجات نارية على أحد الحواجزالتابعة لفصائل “الحر” التي تشارك بقتال تنظيم “داعش” والمدعومة من تركيا، حيث تم استهداف عناصر حاجز قرية العمارنة بريف مدينة جرابلس الجنوبي ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى في صفوف العناصر دون أن يتمكن عناصر الحاجز من إصابة المجهولين أو اعتقالهم».

وعبر التنسيقيات بدأت قيادات تلك الفصائل بإتهام بعضها البعض فيما إتهم آخرون خلايا نائمة تابعة لتنظيم ‹داعش› بريف حلب الشمالي بدأت تنشط في مناطق تسيطر عليها ميليشيا “درع الفرات” بريف حلب الشمالي بهدف إثارة البلبلة في تلك المناطق على غرار ما يحدث في عدة مناطق في مدينة إدلب وريفها.

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