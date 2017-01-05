السويد تقرر تسليح حراس المنشآت النووية في البلاد

قررت السويد نشر حراس مسلحين في محطات الطاقة النووية في البلاد لتعزيز أمنها، وذلك منذ بداية شهر فبراير/شباط القادم، حسبما أفادت وكالة “رويترز”، الخميس 5 يناير/كانون الثاني.

ووفقا لـ”رويترز”، فإن القانون الجديد يسمح بتسليح حراس محطات الطاقة النووية الثلاث الموجودة في البلاد. ولم تحدد الوكالة إذا كان هناك حظر سابق على تسليح حراس هذه المنشآت.

وقال متحدث باسم إحدى محطات الطاقة النووية، أندرس أوستربيرغ، إن قرار السلطات جاء وفقا لمعايير السلامة العامة، نافيا أن يكون ذلك بسبب تهديد محدد.

يشار إلى أن هناك عشرة مفاعلات نووية موزعة على مدن اوسكارشامن وفورسمارك ورينغهالس.

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