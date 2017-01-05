الرئيسية
الأخبار
الحدث اللبناني
الحدث السوري
الحدث الأمني
الحدث العربي والدولي
أخبار الرياضة
أعرف عدوّك
أهم الاحداث
تقارير خاصة
تقارير خاصة
مقالات خاصة
كلمة حرة
مقالات مختارة
منوعات
فن ومشاهير
منوعات
التواصل الإجنماعي
شارك المقالة عبر:
إطبع المقالة
أرسل لصديق
التصنيفات:
تغطية
مصدر ميداني: تفكيك عبوة ناسفة مزروعة في مدرسة بنجارو بريف جبلة
5 يناير, 2017
- 7:52 مساءً
Follow @alhadathnews
قم بمشاركة المقال:
Tweet
Telegram
WhatsApp
التواصل الإجنماعي
شارك المقالة عبر:
إطبع المقالة
أرسل لصديق
5 يناير, 2017
««
الموضوع السابق
الموضوع التالي
»»
مقالات مشابهة
مصدر ميداني:مقتل وجرح 11 مسلحاً من “جبهة النصرة” في استهداف الجيش السوري لتجمعهم في “وادي الضباع” في محور بلدة دير مقرن في منطقة وادي بردى في ريف دمشق.
وزير الخارجية الأميركي جون كيري: الحل العسكري الذي تستخدمه الحكومة السورية و داعموه أطال عمر الأزمة.
رصد: انفجار عنيف يستهدف حاجز لـميليشيا “قوات سورية الديمقراطية” في بلدة سلوك في ريف الرقة الشمالي
إعلانات
حدث الساعة
23:04
مصدر ميداني:مقتل وجرح 11 مسلحاً من “جبهة النصرة” في استهداف الجيش السوري لتجمعهم في “وادي الضباع” في محور بلدة دير مقرن في منطقة وادي بردى في ريف دمشق.
23:02
وزير الخارجية الأميركي جون كيري: الحل العسكري الذي تستخدمه الحكومة السورية و داعموه أطال عمر الأزمة.
23:00
رصد: انفجار عنيف يستهدف حاجز لـميليشيا “قوات سورية الديمقراطية” في بلدة سلوك في ريف الرقة الشمالي
20:38
رصد : مقتل وجرح عدد من مسلحي “الجيش الحر” إثر اشتباكات مع تنظيم داعش على جبهة قرية حوش حماد في منطقة اللجاة في ريف درعا الشمالي الشرقي.
20:36
مصدر ميداني: استهدف سلاح الجو السوري مواقع مسلحي تنظيم داعش في ناحية عقيربات بريف حماه الشرقي بعدة غارات جوية
20:16
رصد: مقتل 8 مسلحين من تنظيم داعش وجرح آخرين في تفجير انتحاري من “جبهة النصرة” لحزامه الناسف عند حاجز للتنظيم في مخيم اليرموك جنوب دمشق.وأعقب التفجير اشتباكات بين مسلحي الطرفين على محاور عدة في المخيم .
19:52
مصدر ميداني: تفكيك عبوة ناسفة مزروعة في مدرسة بنجارو بريف جبلة
19:42
مصدر ميداني: الجيش السوري يستهدف مسلحي “جبهة النصرة “في جبال البترا والطرق الممتدة من الرحيبة الى مقالع الرخام شرق الرحيب في القلمون
19:35
مصدر ميداني: إحباط محاولة تسلل مجموعة من “تنظيم داعش” في محيط الكلية الجوية بريف حلب الشرقي
18:57
مصدر ميداني: وزيرا الداخلية و الإدارة المحلية و محافظ اللاذقية يزورون موقع التفجير الإرهابي في مدينة جبلة و يطلعون على الأضرار التي لحقت بالمكان
18:48
رصد:مقتل “خبير” متفجرات من تنظيم “جند الأقصى” المندمج مع “النصرة” إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته على الطريق الواصل بين مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي وبلدة “مورك” في ريف حماه الشمالي
18:29
وزارة الدفاع الروسية: المجموعات المسلحة تخرق اتفاق وقف الأعمال القتالية 15 مرة في أرياف دمشق وحماة واللاذقية وحلب خلال الساعات الـ 24 الماضية
18:28
مصدر ميداني:وحدة من الجيش السوري تقضي على أعداد من تنظيم “داعش” وتدمّر عدد من العربات المدرعة والآليات المزودة برشاشات في جنوب غرب تدمر بريف حمص.
18:14
سماع دوي انفجار في العاصمة بغداد
18:02
رصد: انفجار سيارة مفخخة في مدينة اعزاز شمال حلب
17:49
رصد:مقتل وجرح عدد من مسلحي “داعش” إثر تفجير انتحاري من “جبهة النصرة” عند حاجز للتنظيم في مخيم اليرموك .
17:40
موسكو: استمرار المحادثات مع قادة فصائل مسلحة بريف دمشق وحمص وحماة وحلب للانضمام إلى الهدنة
17:38
مصدر ميداني: السيارة التي انفجرت في جبلة مسروقة و تم ركنها من قبل الارهابي ولاذ بالفرار وما زالت قوات الأمن تبحث عليه
17:33
الدفاع الروسية:عملية المصالحة في سوريا تسير دون انقطاع وفق الاتفاقات التي تم التوصل إليها.
17:13
“أ ف ب”: انقرة تشتبه بأن المتمردين الاكراد وراء تفجير ازمير
سجل لتصلك أهم الأخبار
Email Address
*
First Name
Last Name
* = required field
powered by
MailChimp
!
فايسبوك
خـاص “الحدث نيوز”
جبلة.. طفل حصل على لعبته لكن فرحته بها قد قُتلت!
بالصورة: من هي الشخصية البارزة التي قضت في تفجير جبلة؟
نوايا مبيته لإستهداف الشيخ نعيم؟
مصادر تحذر من تفجير ثاني في جبلة
خاص
صور حصرية لتفجير جبلة والتفاصيل
مقالات خاصة
بساط ترجمان يسحب من تحت أقدام الإعلام الحكومي دون مبرر
هيا عيسى عبد الله
(الحدث نيوز_خاص)
أكمل القراءة
خميس يؤكد: حلب ماتزال الرقم الصعب والدعم قائم
علي رضا
(خاص الحدث نيوز)
أكمل القراءة
الفسيفساء السورية..من رحم الحرب تنبض حباً وسلام
هيا عيسى عبد الله
( خاص_الحدث نيوز)
أكمل القراءة
اليوم
الأشهر
الأحدث
واشنطن ستنقل سجناء غوانتانامو الى السعودية
05-01-2017
هل منع حزب الله الضباط الروس من دخول وادي بردى؟
05-01-2017
مقتل 6 سياح في المكسيك.. والسبب؟
05-01-2017
بوكو حرام ترسل 3 انتحاريات الى نيجيريا
05-01-2017
واشنطن تواصل اتهام موسكو باختراق حواسيبها
05-01-2017
الاعلامية رشا الخطيب تتغيب عن عملها والسبب…؟
05-01-2017
مصدر ميداني:مقتل وجرح 11 مسلحاً من “جبهة النصرة” في استهداف الجيش السوري لتجمعهم في “وادي الضباع” في محور بلدة دير مقرن في منطقة وادي بردى في ريف دمشق.
05-01-2017
وزير الخارجية الأميركي جون كيري: الحل العسكري الذي تستخدمه الحكومة السورية و داعموه أطال عمر الأزمة.
05-01-2017
رصد: انفجار عنيف يستهدف حاجز لـميليشيا “قوات سورية الديمقراطية” في بلدة سلوك في ريف الرقة الشمالي
05-01-2017
الميليشيات المسلحة تنحر بعضها و”خبراء التفجير” فيها ينفجرون!
05-01-2017
خبر عاجل