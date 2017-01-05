ما هي حقيقة مرسوم وقف السوق الأخير في سوريا

5 يناير, 2017 - 8:13 مساءً المصدر: وزارة الدفاع
ما هي حقيقة مرسوم وقف السوق الأخير في سوريا

نفت مصادر من وزارة الدفاع السورية خبر إصدار رئيس الجمهورية بشار الأسد مرسوم وقف سوق كافة صف الضباط والافراد الاحتياطيين المدعوين لدعوة احتياطية بموجب امر الاستدعاء رقم/502/2016 المعمم برقم /10855/تاريخ 4/12/2016م لصالح القيادة العامة اعتبارا من تاريخ:5/1/2017م بحث/1400/، مؤكدة ان الصورة المرفقة هي وثيقة مزورة وغير صحيحة .

وكانت مواقع الكترونية قد نشرت خبرا مفاده أن الرئيس بشار الاسد أصدر تعميما يقضي بوقف سوق كافة صف الضباط والافراد الاحتياطيين المدعويين لدعوة احتياطية بموجب أمر الاستدعاء رقم /502/ لعام 2016 والمعمم برقم /10855/ بتاريخ 4/12/2016 لصالح القيادة العامة اعتبارا من تاريخ 5/1/2017 .

وتستمر ملاحقة صف الضباط والافراد المتخلفين عن الالتحاق قضائيا وتطبق بحقهم القوانين والانظمة المرعية .

وتعاد تعبئة المشمولين في هذا الأمر في طبقات الاحتياط حسب الاصول ويتم استدعائهم عند الحاجة الى اختصاصتهم على أن يعاملوا كأفضلية أولى عند الاستدعاء.

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المصدر: وزارة الدفاع
5 يناير, 2017

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