أخبار الميدان..في أرياف حمص وحلي ودمشق ودير الزور

استهدفت وحدات من الجيش السوري تجمعات تنظيم “داعش”المدرج على لائحة الإرهاب الدولي مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم جنوب غرب تدمر في ريف حمص الشرقي.

مصادر خاصة للحدث نيوز أفادت بمقتل العشرات من إرهابيي التنظيم وتدمير آليات مزودة برشاشات وعربات مدرعة كانت بحوزتهم شرق المحطة الرابعة وفي تلة العواميد والمحسة والباردة بريف تدمر

أما في ريف حلب فقد أفادت مصادر ميدانية للحدث نيوز عن قيام الجيش السوري بإحباط محاولة تسلل لمجموعة من تنظيم داعش في محيط الكلية الجوية بريف حلب الشرقي حيث أسفرت العملية عن تدمير ثلاث سيارات مزودة برشاشات في رسم الحرمل الإمام وسيارتين في أم المرى ومقتل وإصابة أعداد من المسلحين .

وذهابا إلى ريف دمشق وتحديدا إلى القلمون فقد قام الجيش السوري باستهداف مسلحي ما يسمى “جبهة النصرة “في جبال البترا والطرق الممتدة من الرحيبة الى مقالع الرخام شرق الرحيبة مع تحقيق اصابات مباشرة بين صفوف مسلحي” الجبهة.

كما تمكن الجيش السوري بمساعدة قوات العشائر من إحباط هجوم هو الأعنف على مطار دير الزور العسكري أسفر عن مقتل العشرات من مسلحي “داعش” وتدمير آلياتهم

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