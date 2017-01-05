مصدر ميداني: استهدف سلاح الجو السوري مواقع مسلحي تنظيم داعش في ناحية عقيربات بريف حماه الشرقي بعدة غارات جوية

5 يناير, 2017 - 8:36 مساءً
5 يناير, 2017
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