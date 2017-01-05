رصد : مقتل وجرح عدد من مسلحي “الجيش الحر” إثر اشتباكات مع تنظيم داعش على جبهة قرية حوش حماد في منطقة اللجاة في ريف درعا الشمالي الشرقي.

5 يناير, 2017 - 8:38 مساءً
5 يناير, 2017
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