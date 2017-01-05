الميليشيات المسلحة تنحر بعضها و”خبراء التفجير” فيها ينفجرون!

يبدو أن الميليشيات المسلحة في سوريا ضاقت ذرعا ببعضها في ظل ما تشهده فصائل تلك الميليشيات من تشرذم ومحاولة لملمة ضياعها في ظل ما يحققه الجيش السوري والحلفاء في ساحات المعارك

تنسيقيات الميليشيات المسلحة نقلت عن مقتل 8 مسلحين من ت”نظيم داعش” وجرح آخرين في تفجير انتحاري نفذه انتحاريّ من ميليشيا “جبهة النصرة” حيث قام بتفجير حزامه الناسف عند حاجز للتنظيم في مخيم اليرموك جنوب دمشق.وأعقب التفجير اشتباكات بين مسلحي الطرفين على محاور عدة في المخيم أسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين.

فيما ذكرت تنسقيات أخرى تابعة لميليشيات “الجيش الحر” “عن قتل وجرح عدد من مسلحي “الجيش الحر” إثر اشتباكات مع تنظيم داعش” على جبهة قرية حوش حماد في منطقة اللجاة في ريف درعا الشمالي الشرقي

وفي سياق متصل لقي خبير التفجير في ميليشيا “جند الأقصى” الذي انضم إلى “جبهة النصرة” حتفه إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته على الطريق الواصل بين مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي وبلدة “مورك” في ريف حماه الشمالي.

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