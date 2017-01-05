رصد: انفجار عنيف يستهدف حاجز لـميليشيا “قوات سورية الديمقراطية” في بلدة سلوك في ريف الرقة الشمالي

5 يناير, 2017 - 11:00 مساءً
5 يناير, 2017
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