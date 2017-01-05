وزير الخارجية الأميركي جون كيري: الحل العسكري الذي تستخدمه الحكومة السورية و داعموه أطال عمر الأزمة.

5 يناير, 2017 - 11:02 مساءً
5 يناير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل