مصدر ميداني:مقتل وجرح 11 مسلحاً من “جبهة النصرة” في استهداف الجيش السوري لتجمعهم في “وادي الضباع” في محور بلدة دير مقرن في منطقة وادي بردى في ريف دمشق.

5 يناير, 2017 - 11:04 مساءً
5 يناير, 2017
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