الإتفاق على قانون للانتخابات لم يعد بعيداً

كشفت مصادر رفيعة في تيار “المستقبل”، عبر صحيفة “الأخبار”، أنّ “الإتفاق على قانون جديد للانتخابات لم يعد بعيداً”، موضحة أنه ثمة “عمل جدي لإقرار قانون جديد في مهلة زمنية قريبة. والمهم بالنسبة إلينا هو الإتفاق على وحدة المعايير، خصوصاً في ما يتعلّق بالمقاعد التي سيتم انتخابها على أساس النسبية في أي نظام مختلط، والإلتزام بالتقسيم الإداري الحالي للمحافظات الثماني، أي عدم خفض دوائر النسبية إلى خمس”.

ورأت المصادر أن “البحث يأخذ في الاعتبار اقتراح القانون الذي عرضه تكتل التغيير والإصلاح. والذي يقوم على مبدأ الصوت المتعدّد(one person – multiple vote)”، مشيرة إلى أنه “في بعض الدوائر سنربح مقاعد وفي دوائر أخرى سنخسر. ونحن مستعدون للإحتمالين”.

وأكدت أن “قرار قيادة تيار المستقبل يمكن اختصاره بأن القانون الوحيد المقبول غير الستين هو المختلط الذي عرضه رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع إدخال تعديلات عليه وفق وحدة معايير توزيع المقاعد بين النسبي والأكثري”.

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