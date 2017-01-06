علاقة حزب الله بالرئيس عون ثابتة وراسخة

دعت أوساط مقربة من “حزب الله” عبر صحيفة “الجمهورية” إلى “مراجعة ما كان أعلنَه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في خطاب علني أخير بأنّ من حق رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ يسافر إلى أيّ مكان وأن يكون سفره الأول إلى أيّ مكان، فلا نحن يجب أن نضع فيتو على السفر الأول أو الثاني أو الثالث للرئيس عون إلى السعودية ولا أحد يجب أن يضع فيتو على سفره إلى سوريا أو إلى إيران. فنحن أمام عهد جديد يتوقّع اللبنانيون جميعاً منه أن يقوم بنسج علاقات لمصلحة لبنان ولمصلحة الشعب اللبناني ولمصلحة المستقبل اللبناني مع جميع الدول”.

وأكدت الأوساط على أنّ “علاقة حزب الله بالرئيس عون هي علاقة ثابتة وراسخة ومليئة بالثقة، ثقة متبادلة بين الحزب و”التيار الوطني الحر” وثقة متبادلة بين الرئيس والسيد نصرالله”، مبينة أنه “سبق للسيد نصرالله أن قال إنّ الحزب و عون وقيادة التيار الوطني الحر كانوا وما زالوا في علاقة ممتازة ولا تشوبها أيّ شائبة، وليس هناك أيّ إشكالية أو قلق أو أزمة ثقة أو خلاف أو تساؤلات أو مخاوف أو نقزة، فعلاقتنا قائمة كانت وما زالت وستبقى على الإحترام المتبادل وعلى الثقة العميقة التي تكرّست من خلال التجربة الطويلة في الأيام الصعبة”.

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