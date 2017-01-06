هل هناك وساطة بين بكركي وبعبدا.. ؟!

علمت صحيفة “الجمهورية” أنّ “لقاء وفد تيار “المردة” بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس لم يتطرق إلى العلاقة المتوترة بين بنشعي وبعبدا وإمكان قيام رئيس التيار النائب سليمان فرنجية بزيارة عون في القصر الجمهوري قريباً على رغم الأجواء الإيجابية المسيطرة أخيراً، بل أنّ وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أراد أخذَ البركة أولاً وتوجيهات سيد الصرح ثانياً، وتأكيد اهمّية انطلاق الحكومة وعمل وزارة الأشغال ثالثاً”.

وأوضحت أوساط المشاركين في اللقاء لـ”الجمهورية” أنّ “العلاقة بين بكركي وبنشعي ممتازة، وعلاقة بكركي مع بقية الأقطاب المسيحيين في أحسن حالاتها، وأنّ الراعي حريص على المصالحة الشاملة وتطبيق الدستور وإقرار قانون انتخاب عادل يعيد التوازن إلى الوطن، وكذلك تأمين عودة المسيحيين إلى إدارات الدولة”.

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