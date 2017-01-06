تعيينات الاتصالات.. ولاءٌ للحريري

علمت صحيفة “ألأخبار” أن “اسمي مدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريدية والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي صدرا حصراً عن مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، نادر الحريري، وأن مقربين من الأخير، من بينهم كريدية قبل تعيينه على رأس هيئة «أوجيرو»، كلفوا بالتواصل مع أسماء جرى اقتراحها لمنصب مدير عام الاستثمار والصيانة بهدف إجراء اختبار أوّلي لهم لمعرفة ميولهم السياسية، وكشف مدى طواعيتهم وولائهم لبيت الوسط”.

وأشارت المعلومات إلى أن “الفريق المكلف من قبل الحريري “غربل” أكثر من اسم مرشح قبل الرسوّ على الأيوبي، لعدم مطابقتها للشروط، ومنها الولاء الكامل لرئيس التيار سعد الحريري، أياً يكن وزير الاتصالات، وتنفيذ القرارات المتعلقة بالوزارة الصادرة حصراً عن بيت الوسط، وخصوصاً تلك المتعلقة بالترخيص للشركات العاملة في قطاع الاتصالات والتلزيمات والعقود والتعيينات والتوظيفات والمكافآت وغيرها”.

ووفق المعلومات، فإن “الحريري يريد أشخاصاً لا يناقشون في أي قرار، خصوصاً أن رئيس الحكومة يطمح الى تخصيص قطاع الاتصالات في لبنان، الثابت والخليوي، وعلى هذا الأساس، وقع الاختيار على الأيوبي، رغم أنه ليس منتسباً تنظيمياً لتيار المستقبل، إلا أن ميوله السياسية عند التيار الأزرق، مع أنه قضى سنوات يعمل في شركة “إم. تي. إن.” المملوكة من آل ميقاتي في قبرص والإمارات العربية المتحدة”.

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