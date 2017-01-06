لهذه الأسباب ستنجح مفاوضات “أستانا”.. ؟!

“حالة من الترقب والحذر السياسي”، بهذه الكلمات يمكن وصف الوضع الحالي فيما يتعلق في الأزمة السورية، خاصة مع اقتراب موعد إنطلاق جولة جديدة من المفاوضات على ملعب جديد اسمه “استانا” العاصمة الكازاخستانية، في حين تتطلع العديد من الدولة الفاعلة في الأزمة السورية إلى “بروفا” سياسية تنهي الأزمة المستمرة لأكثر من 5 سنوات ونيف، في وقت تنظر فيه مصادر دبلوماسية سورية متابعة للحراك السياسي القائم بإيجابية كبيرة على اعتباره أنه سينهي حالة “الستاتيكو السياسي” القائم بعد فشل الاتفاق الأمريكي الروسي الأخير في أيلول الماضي.

المصادر كشفت عن ارتفاع أسهم نجاح مفاوضات “أستانا” لعدة أسباب أهمها:

+”التكويعة التركية” حيال واشنطن، واقترابها من المعسكر الروسي بشكل واضح في الآونة الأخير، رداً على المواقف الأمريكية الأخيرة التي ظهرت جلياً عقب محاولت الانقلاب الفاشلة التي حدثت في تركيا، مما دفع بأنقرة إلى تحريك “عصا موسكو” الغليظة بوجه الإدارة الأمريكية، كنوع من “الانتقام السياسي” من حليف الأمس، فمواقف واشنطن الأخيرة دفعت إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى زيادة أوراق “التفاوض” السياسي، استعداداً “لضرنبة” أوراق رئيس البيت الأبيض الجديد “دونالد ترامب”.

+”الأكراد”، وجدت أنقرة في الدعم الأمريكي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” التي يشكل الأكراد غالبيتها العظمى، بـ”الشعرة السياسية” التي كسرت ظهر العلاقات التركية الأمريكية، مما دفعا أكثر أي “أنقرة” إلى لعب الورقة السورية وتحريكها كأفضل طريقة لكبح الجماح الأمريكي باتجاه استمرار الدعم العسكري المنقطع النظير للقوات الكردية.

+”الواقع الميداني والعسكري”، فالجميع لاحظ أن مابعد “معركة حلب” ليس ما قبلها، وهو ما تحدث فيه وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بقوله أنه “حلب مهدت الطريق إلى أستانا”، وهي أيضاً، حسمت بشكل كبير باتجاه الذهاب بشكل أكبر إلى خلق شروط تفاوضية تقلل من خسارة المجموعات المسلحة وهي في نفس الوقت فرضت عليها أيضاً تلافياً لفشل جديد على الساحة السياسية، فالكل يعلم أن الميدان مرتبط بالسياسية بشكل كبير وبالتالي فإن رسم خطوط عريضة على الميدان دفع العديد من القوى إلى التفكير الجدي بالخروج بأقل الخسائر والمتمثل بحل سياسي “يرضي” الجميع بشكله الخارجي وهو ما تسعى إليه جميع الأطراف المتنازعة في سوريا.

+”الجو السياسي العام وتقارب المواقف ضمن اللاعبين الدوليين الفاعلين في الأزمة السورية”، فمع رؤية الاتفاق “الروسي التركي” للنور حتى بدأت العديد من الدولة ذات التأثير الكبير على الساحة السورية بالترحيب بهذه الاتفاق بدء من قطر التي كانت أول المرحبين، حيث أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده مستعدة للقيام بأي دور لإحلال السلام في سوريا، وأضاف أنها راقبت عن قرب المفاوضات التي أسفرت عن الاتفاق، مروراً بالسعودية أيضاً والأردن، انتهائاً بطهران والتي كانت على اطلاع تام بنتائج الاتفاق على الرغم من محاولة بعد وسائل الإعلام تصور الاتفاق بأنه إقصاء للدور الإيراني في سوريا والعكس صحيح في ذلك، وبالتالي فإن هذا الإجماع يرفع من أسهم نجاح المفاوضات بشكل كبير على اعتبار أنه أول إجماع منذ بدء الأزمة السورية.

+”غياب الدور الأمريكي والأممي”، ولعل هذه هي السمة الأبرز فالإدارة الأمريكية التي عرقلت الاتفاق “الروسي الأمريكي” في أيلول الفائت بسبب الخلافات الحادة داخل البيت الأمريكي بين وزارة الدفاع “البنتاغون” والدبلوماسية الأمريكية وهو ما اعترف به وزير الخارجية جون كيري، حيث أكد أن وزارة الدفاع هي المسؤولة عن فشل الاتفاق وخسارة الدور الأمريكي الفاعل في سوريا، يضاف أيضاً غياب دور الأمم المتحدة في عملية التوافق وإن كان حضورها “شرفياً” للمفاوضات، والمتمثل بالمبعوث الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، حيث قال إن الأمم المتحدة “ستأخذ بعين الاعتبار” أي مبادرة ستصدر عن لقاء أستانا، معربا عن ثقة المنظمة الدولية بقدرة روسيا وتركيا على إنجاح الهدنة في سوريا”، وبالتالي ستكون مفاوضات “أستانا” بعيدة عن أي ضغط أممي يخضع للأهواء الأمريكية في نجاحه أو فشله.

+”نجاح الهدنة”، وهو الأمر الهام لضمان النجاح “للهدنة السياسية” أيضاً، وهو ما أقر به أيضاً دي ميستورا عبر قوله أن نجاح “أستانا” المرتقب يعتمد على تعزيز اتفاق وقف القتال في سوريا، ومن الواضح أن الهدنة “نجحت” وإن كان ذلك بشكل نسبي، على الرغم من بعض الحركات “الاستفزازية” والتي تقوم بها المجموعات المسلحة المحسوبة على المعسكر الأمريكي والتي تسعى بدون أدنى شك إلى محاولة إفشال هذا التوافق.

في الختام لم يبقى سوى أن نقول أن نجاح “أستانا” سيواجه بردة فعل غربية وخاصة من قبل واشنطن والدول الأوروبية الغير مشاركة في الاجتماع في محاولة منهم إلى كبح جماح “تقدم” محور “موسكو دمشق طهران أنقرة” والتي يبدو أنه يسير أيضاً باتجاه تحقيق انتصار “سياسي” على وقع “انتصار” حلب، ليرسم بذلك خارطة سياسية جديدة في المنطقة، ستكون واشنطن وأوروبا الخاسر الأكبر فيها دون أدنى شك.

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