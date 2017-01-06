إليكم أقوى 25 جواز سفر في العالم !

نشر موقع “travelandleisure” قائمة بأقوى 25 جواز سفر على مستوى العالم، وذلك بمناسبة العام الجديد 2017، حيث يتم تحديث القائمة كل عام.

وأشار الموقع إلى أن جواز السفر ليس مجرد لون من الخارج، أو عدد من الصفحات في الداخل، وإنما لكل جواز قوته الخاصة وامتيازاته التي يختصّ بها.

وتم اختيار تلك الدول بحسب عدد البلدان التي بإمكان حامل الجواز الذهاب إليها من دون تأشيرة، بالإضافة إلى كون الدولة عضوا في اتحاد أم لا، وأخيرا ما إذا كانت الدولة تسمح لزاورها بالمكوث مدة أطول وفي أماكن أكثر.

وفي المركز الأول جاءت ألمانيا، حيث يمكن للألمان زيارة 177 بلدًا في جميع أنحاء العالم دون الحاجة إلى تأشيرة، ثم يليها جواز السفر السويدي، حيث يمكن للسويديين دخول 176 بلدا في جميع أنحاء العالم من دون تأشيرة، وفي المركز الثالث جاءت 5 دول وهي كوريا الجنوبية، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا.

وجاءت في المركز الرابع 10 دول، وهي النمسا، وماليزيا، والولايات المتحدة، واليابان، وبلجيكا، وهولندا، وإيطاليا، والدنمارك، وسنغافورة، والمملكة المتحدة التي كانت واحدة من الدول صاحبة أقوى جوازات السفر الأكثر نفوذا في العالم، إلا أنها انخفضت إلى المركز الثالث ومن ثم وصلت إلى الرابع.

وفي المركز الخامس جاءت البرتغال، ولوكسمبورغ.

أما في المركز السادس فكانت أيرلندا، حيث يمكن للمواطن الأيرلندي دخول 153 بلدا بدون تأشيرة.

وفي المركز السابع كانت كندا، حيث يمكن للكنديين دخول 172 دولة دون تأشيرة، ويليها اليونان، ثم أستراليا، وأخيرا نيوزيلاندا.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

