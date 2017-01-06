اليمن.. بدء معركة “التنكيل”

بعد ساعات على إطلاقهم عدة صواريخ على مواقع القوات الموالية لهادي، أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيين” بدء “معركة التنكيل بالعدو”.

الناطق الرسمي باسم جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) محمد عبد السلام قال إن القوة الصاروخية “بدأت معركة التنكيل بالعدو”، ووجه إلى هذه القوات تحية على الصمود، وهنأ القوة الصاروخية على بدء هذه المعركة.

هذا، وكان مصدر عسكري في الجماعة ذكر أن الضربة الصاروخية، التي استهدفت معسكر شعب الجن قرب باب المندب، أوقعت أكثر من 150 قتيلا وجريحا من القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

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