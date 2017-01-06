رئيس الأركان السورية يودع حاملة الطائرات “كوزنيتسوف”

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري علي عبد الله أيوب أن تباشير النصر باتت تلوح في الأفق بفضل صمود “الشعب الأبي” وتضحيات القوات المسلحة بقيادة الرئيس السوري بشار الأسد والموقف المشرّف لروسيا ممثلةً بالرئيس فلاديمير بوتين.

وخلال زيارة له بتوجيه من الأسد لحاملة الطائرات الروسية الأدميرال كوزنيتسوف بمناسبة انتهاء مهامها قبالة السواحل السورية، أشار إلى أن اسم الحاملة كوزنيتسوف أصبح جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الحرب على الإرهاب. مؤكدا أهمية الدعم الذي قدمته القوات الجوية الفضائية الروسية للقوات المسلحة السورية.

بدوره، أوضح رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال غيراسيموف أن التحديات الأكبر في الحرب على الإرهاب كانت على عاتق الشعب السوري وقواته المسلحة.

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