هشام الحاج يرد على فيديو “المصيدة” المسرب

وصل خبراً إلى وسائل الإعلام عن الفنان اللبناني هشام الحاج تحت عنوان “بالفيديو هشام الحاج بالمصيدة ويراقص عشيقته في أحد النوادي الليلية” حيث ذكر الخبر أنه كان مع عشيقته متسائلين إن كانت زوجته وأبناؤه على علم بالأمر مطالبين الحاج بالرد، ومن منطلق حرصنا على عدم نشر أي خبر دون التحقق منه أو الرجوع إلى من تم ذكرهم فيه.

ردّ الحاج وأوضح على هذه الإساءة خاصة بعدما تم ذكر عائلته وابنائه في الخبر وقال إن هذا المشهد التقطه أحد الاشخاص أثناء تصويره فيديو كليب جديد كان قد صوره في لاس فيغاس تحت إدارة المخرج زياد خوري ولم يصدر الكليب حتى الآن لأنه لا زال في مرحلة المونتاج على أن يُطرح قريباً.

وعبّر الحاج عن انزعاجه الشديد من الخبر وكيفية التدخل بحياته العائلية والخصوصية والتعرض بالخبر لعائلته واولاده.

وتابع أن الفيديو المسرب لا شيء فيه سوى مشهد الرقص ولا يخدش الحياء.

وأشار أن ليس من أخلاقه أن يروج لمثل هذه الأخبار لأعماله الفنية وذلك ردا على سؤالنا أن اعتمد أسلوب الإشاعة للترويج لعمله الفني الجديد.

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