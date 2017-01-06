رصد :مقتل وجرح عدد من مسلحي “جبهة النصرة” بينهم قيادي جراء غارة جويّة لطائرة من دون طيار على بلدة تفتناز في ريف إدلب الشمالي الشرقي.

6 يناير, 2017 - 2:58 مساءً
6 يناير, 2017
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