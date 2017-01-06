رصد:الجيش التركي استهدف قريتين شرقي مدينة عين العرب في ريف حلب الشمالي الشرقي بالأسلحة الثقيلة.

6 يناير, 2017 - 3:40 مساءً
6 يناير, 2017
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