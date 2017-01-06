المحيسني عاد لتبرئة ذمته.. ماذا قال ؟!

ظهر الإرهابي عبدالله المحيسني مساء أمس في برنامجه الأسبوعي “منبر الشام” ليبدأ بالحديث عن أسباب فشل الاندماج بين الفصائل المسلحة محملّا المسؤولية الكاملة لفصيلي “حركة أحرار الشام” و”جبهة فتح الشام”

المحيسني الإرهابي تهجم على ميليشيات“فتح الشام” وزعيمها الجولاني منتقدا فرضها شروط جديدة للاندماج بعد موافقتا على جميع الشروط التي وضعتها “أحرار الشام”، بما فيها تنازل زعيمها “أبو محمد الجولاني” عن قيادة الجسم الجديد،

حيث اعتبر الإرهابي المحيسني أن ما قام به من فتوى للإندماج والتي وقع عليها عدد من الدعاة وشرعيي الفصائل المسلحة وما قابلها من انتقادات قادة في ميليشيا “أحرار الشام”، كانت من أجل تبرئة الذمة بحسب ماقاله فيمالو حصل الأسوأ معتبرا أن الاندماج لا يحتاج إلى فتوى”

ليعود ويبرر بكل سذاجة أن تدخله بشؤون السوريين وهو السعودي الجنسية بأنه من باب أخوة الدين وأنه لايتدخل بل يدافع عن الشام ويبرء ذمته أمام الله

معترفا بأن فشل المحاولات المتكررة الداعية للاندماج بسبب تعداد الفصائل و الحواجز والقضاء المشتت وفقدان الحاضنة الشعبية وتعنت الفصائل وترك آلاف الشباب لما أسماه بالجهاد ولا سيما بعد ما حققه الجيش السوري من عملية تحرير مدينة حلب حيث أعتبر المدعو المحيسني أن الجميع سيعضون أصابعهم ندامة عندما لن ينفع الندم عندما يبدأ الجيش السوري بعملياته لتحرير حلب .

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