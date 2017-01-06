مصدر ميداني:تنظيم “داعش” يستهدف الأحياء الآمنة في مدينة دير الزور بعدة قذائف هاون أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة 6 مدنيين

6 يناير, 2017 - 3:49 مساءً
6 يناير, 2017
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