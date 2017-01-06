البطريرك الراعي: مجتمعنا يفقد الكثير من قيمه

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس عيد الدنح الغطاس في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه النائب البطريركي العام المطران حنا علوان، المعاون البطريركي المطران جوزف نفاع، راعي أبرشية حلب المطران جوزف طوبجي، المطران رولان ابو جودة، الاباتي سمعان ابو عبدو والمونسينيور نبيه الترس.

وقال الراعي “نحن في مثل هذا اليوم نتذكر كل ذلك ونصلي كي نعود ونستعيد هويتنا المسيحية، وهذه رسالتنا التي تشكل ثقافتنا المسيحية المدعوة للدخول في ثقافات كل العالم، ونعمل فيها من الداخل كما الخميرة في العجين، ونحمل قيمنا المسيحية للثقافات الاخرى التي نعيش معها، هذه هي كل قيمة حياتنا المسيحية، هذه هي معاني العيد ببعديه الغطاس والدنح”.

وختم الراعي بالقول: “إن مجتمعنا اللبناني بحاجة الى تطوير، وهو يفقد الكثير من قيمه، وفي هذا الشرق المعذب يتزايد فيه الحقد والبغض والحرب والعنف والدماء والارهاب”.

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