المصري:نسعى لقانون انتخابي يستأهله الشعب اللبناني

أحيت حركة “أمل” وآل المولى، ذكرى اسبوع اسعد عباس المولى والد الشهيد في الحركة ابو حسن المولى وذلك في حفل تأبيني اقيم في خيمة العباس في حي السلم، في حضور نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الشيخ حسن المصري، المسؤول التنظيمي لاقليم بيروت علي بردى، عضوي قيادة بيروت زياد الزين وعلي الحسيني واهل الفقيد ومعزين من المنطقة والجوار.

وبعد آي من الذكر الحكيم القى المصري كلمة حركة امل، قال فيها: “إن كل قوم ارادوا ان يعيشوا العزة عليهم ان يسلكوا طريق المقاومة التي انشأها الامام موسى الصدر وهو قال لنا هذا العدو الجاسم على ارض فلسطين لديه شره كبير وهو دائما يسيل لعابه على جنوب لبنان وعلى نهر الليطاني اليتيم الملوث والعذب من ابنائه اللبنانيين مع الاسف”.

واضاف المصري “نحن نؤمن ان المؤسسات الرسمية في لبنان هي الضامن الاساسي الى جانب الوحدة الوطنية لبقاء هذا الوطن، ولذا عملنا على تحقيقها ونعمل كل يوم على تحقيق اماني اللبنانيين التي تنتظر منا ايجاد قانون انتخابي عصري بعد ان ثبتنا المؤسسات الرسمية في هذا البلد ونحن نسعى ونصر ونلح ونعمل دائما من اجل قانون انتخابي يستأهله الشعب اللبناني لا قانونا يعيدنا الى الايام الغابرة والقرون الوسطى حيث لا احد في هذا العالم يؤمن بعد اليوم بعملية انتخاب تجري على اساس قانون الستين”.

وتطرق الى ملف النفط وقال: “عندما بدأنا اليوم في عملية النفط وضعنا يدنا على الخطوة الاولى التي تسير بلبنان الى ان يكون وطنا كبقية الاوطان”.

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