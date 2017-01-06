نتانياهو شكر الكونغرس لتنديده بقرار الاستيطان

6 يناير, 2017 - 6:20 مساءً المصدر: وكالات
نتانياهو شكر الكونغرس لتنديده بقرار الاستيطان
شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الولايات المتحدة شعبا وسلطة على مصادقة مجلس النواب باغلبية كبيرة الليلة الماضية على مشروع قرار يندد بالقرار الاممي بشأن الاستيطان .
وأوضح نتانياهو انه “بعد هذا القرار المناوئ لاسرائيل والذي يثير الامتعاض الشديد اعتمد الكونغرس الاميركي قرارا اخر اذ ابدى اعضاؤه تاييدا جارفا لاسرائيل ومعارضة كاسحة لقرار مجلس الامن الدولي”.

ولفت الى ان “اعضاء الكونغرس يعلمون علم اليقين ان حائط المبكى ليس ارضا محتلة واعربوا عن نيتهم الغاء القرار الاممي المناهض لاسرائيل او ادخال تغييرات عليه”.

المصدر: وكالات
6 يناير, 2017

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