بالصور: الجيش الأميركي بالحجاب..فماذا يحدث؟

6 يناير, 2017 - 6:24 مساءً المصدر: وكالات
بالصور: الجيش الأميركي بالحجاب..فماذا يحدث؟
كشف خطاب لوزير الجيش الأمريكي إيريك فانينغ، عن السماح للعسكريين في الجيش الأمريكي بإطالة اللحى وارتداء الحجاب والعمائم، وأعلن أنه منح قادة الألوية صلاحية السماح للعسكريين بتلك المظاهر الدينية.
وكان النظام المعمول به، ينص على ضرورة الحصول على موافقة وزير الجيش على إبراز تلك الرموز الدينية، وكانت مؤقتة وينبغي تجديدها مع كل مهمة عسكرية. وحسب ما جاء في خطاب، إيريك فانينغ، يتوجب على قائد اللواء الموافقة على طلبات جنوده في ما يتعلق بإطالة الشعر، وإطلاق اللحى وارتداء السيخ للعمائم والمسلمات للحجاب، إلا في حالة ما تقتضيه الضرورة العسكرية.
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 وياتي قرار الجيش الأمريكي بعدما أعلنت، قبل أيام، الشرطة الأمريكية السماح للمنتسبين لها من اتباع الديانة السيخية من الرجال، بارتداء العمائم وإطلاق اللحى، ووفقا للتعديلات التي أدخلت على قانون الشرطة سيسمح للشرطيين بإطلاق لحاهم لـ 1.27 سنتيمتر، شريطة حصولهم على إذن مسبق.
المصدر: وكالات
6 يناير, 2017

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