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مصدر ميداني: استهداف الميليشيات المسلحة لمدينة محردة بالقذائف الصاروخية في ريف حماه
6 يناير, 2017
- 6:39 مساءً
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6 يناير, 2017
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