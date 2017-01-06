هكذا تمّ حل القضية الكردية وتطلعات “الفيدرالية”

أزال ” المجلس الوطني الكردي” في سوريا، اليوم الجمعة الغموض الذي يلف تطلعاته المستقبلية كاشفا النقاب عن رؤية سياسية وتنفيذية تعرض تصوره لطريقة وشكل إدارة الحكم في المناطق ذات الغالبية السكانية الكردية في سوريا.

هذا وقد تتناقلت مواقع كردية أخبارا حول ما تم الاتفاق عليه معلنة أن هذه الرؤية المطروحة تجلت في 115 مادة تشمل مبادئ عامة، الحقوق الأساسية، الاختصاصات، سلطات الإقليم، التعديلات الدستورية، النظام التعليمي، وأحكام انتقالية›، لكنه لم يحدد جغرافية سياسية معنية لهذا المناطق التي يسميها ‹كردستان سوريا› ويؤكد أنها تتبع للدولة السورية، في شكل فدرالي.

قالت مقدمة المشروع «من أجل تحقيق التحول الديمقراطي في سوريا، وحماية حرية وكرامة وحقوق الفرد والمجتمع، ومن أجل حماية وتعزيز التنوع في الإقليم. من أجل الحفاظ على دولة القانون ووضع حد للإقصاء والتمييز، وضمان التعايش السلمي النابع من روح المصالحة الوطنية، انطلاقاً من القناعة بأن التنوع في سوريا وكردستان سوريا يتطلب تقاسم الواجبات والمسؤوليات وتعاوناً اتحادياً»

مضيفة «انطلاقاً من السعي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في الإقليم وضمان سبل العيش الأساسية للأجيال المقبلة، يتقدم شعب إقليم كردستان سوريا كجزء من الدولة السورية بهذا المقترح لإدارة المناطق ذات الغالبية الكردية. إنه يمثل نقطة تحول تاريخية في الابتعاد عن الديكتاتورية والقمع وبداية عهد جديد يتسم بالحرية والمساواة والعدالة والتفاهم المتبادل بين الكرد والعرب والآشور والإزيديين والمسلمين والمسيحيين وبقية الأشخاص والمجتمعات القاطنة في الإقليم»

حددت المادة الأولى اسم إقليم وارتباطه «كردستان سوريا هو إقليم سوري… يتولى الإقليم جميع الحقوق والواجبات التي تقع ضمن المسؤوليات الاختصاصية الحصرية لكامل الدولة، الإقليم يُساهم في جميع القرارات العامة للدولة السورية وفق الدستور السوري. كما أن الإقليم، ممثل في جميع مؤسسات الدولة المركزية».

المادة السابعة من المشروع تتحدث عن مقر ‹حكومة الإقليم› وجاء فيها أن «مقر مجلس وحكومة الإقليم هو مدينة القامشلي “قامشلو”، في حين مقر المحكمة الدستورية للإقليم هو مدينة “كوباني”. مجلس الإقليم يستطيع من خلال التشريعات القانونية إدخال تعديلات على ذلك»،

كما تناولت المادة الثامنة تحديد ‹العلم والنشيد الوطني والعطل الرسمية›. مشيراً أن العلم المعتمد هو نفسه العلم القومي الكردي «يرمز العلم إلى الانتماء المشترك بين الإقليم والمجموعات السكانية الكردية في البلدان الأخرى. وتضامنهم معاً. لتأكيد تبعية الإقليم للدولة المركزية يتم رفع علم الإقليم جنباً إلى جنب العلم السوري». مضيفاً أنه «يملك الإقليم رمزاً خاصاً به ونشيداً وطنياً وعطل رسمية».

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