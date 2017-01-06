قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة شمال غرب بغداد

6 يناير, 2017 - 6:56 مساءً المصدر: وكالات
قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة شمال غرب بغداد
أفادت معلومات صحفية عن “سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في شمال غرب العاصمة العراقية بغداد”.
 
المصدر: وكالات
6 يناير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل