هل تم إنجاز اتفاق وقف اطلاق النار في وادي بردى؟

بعد سيطرة الجيش على مرتفع ” ضهرة النحيلة” المشرف على قرى كفر العواميد والبرهليا وكفرزيت والحسينية في منطقة وادي بردى في ريف دمشق، موقعاً بصفوف “جبهة النصرة” قتلى ومصابين تم الاتفاق على وقف اطلاق النار لعدة ساعات .

ذكرت مصادر ميدانية للحدث نيوز أنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار لعدة ساعات يشمل هذه المرة جميع الفصائل في منطقة وادي بردى وأفاد المصدر أن الاتفاق يشمل 11 بلدة وقرية من بلدات وادي بردى مضيفا أن استمرار فترة التهدئة والبالغة 3 ساعات بدأت بتمام الساعة السادسة , وذلك لفسح المجال للحل السلمي .

في سياق متصل كانت ميليشيات “جبهة النصرة” عيّنت المدعو “أبو سارية الأردني” “أميراً” جديداً لها في منطقة وادي بردى، بعد إنهاء مهام المسؤول السابق المدعو “أبو هاشم التلي” لإدارة مهام “النصرة” ومعاركها في منطقة وادي بردى والجبل الشرقي بالتنسيق مع المسؤول العسكري للجبهة في المنطقة المدعو “عبدالله العوايني”.

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